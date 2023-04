L'Inter ama aggredire alto, come dimostra un dato puramente statistico. La squadra di Inzaghi ha infatti effettuato 262 recuperi offensivi in questa Serie A: solo il Napoli, a quota 271, è riuscito a fare meglio dei nerazzurri. Ma non è tutto: l'Inter è anche la squadra che ne ha subiti di meno in questo campionato (153). Come ricorda Opta, solo il Biscione si trova nei primi due posti in entrambe queste classifiche tra le squadre di Serie A.