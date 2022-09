E' festa del gol quando Roma e Inter incrociano i propri destini in campionato: nei 178 precedenti disputati in Serie A, prima della sfida di sabato prossimo a San Siro, infatti, sono state realizzate 518 reti, record assoluto del torneo. Se si considerano le ultme cinque uscite, le marcature a referto sono state 19 in totale, con una media di 3.8 a partita.