La classifica della Serie A non sempre rispecchia i valori specifici che s'annotano sul terreno di gioco nelle differenti contingenze situazionali. L'Inter, per esempio, ha calciato nello specchio della porta avversaria 43 volte in quest'avvio di campionato (al pari della Roma), quattro in più del Napoli e sette in più del Milan. La squadra che ne ha totalizzati di meno è lo Spezia, a quota 13.