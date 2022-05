Ivan Perisic ha messo lo zampino in almeno un gol in tutte le sue ultime cinque presenze di Serie A (due reti e quattro assist nel parziale): solo una volta nella competizione il croato ha registrato una striscia di sei (tra maggio e settembre 2017). Il croato ha inoltre partecipato a tre gol in quattro sfide contro l'Empoli in Serie A: una rete due assist tra gennaio e maggio 2016.