Sono 161 i precedenti in Serie A tra Inter e Lazio, per un bilancio di 68 vittorie nerazzurre, 54 pareggi e 39 successi biancocelesti. L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite interne disputate contro la Lazio in Serie A. L’ultimo successo della squadra biancoceleste al Meazza in campionato risale al 31 marzo 2019 (1-0 con gol di Sergej Milinkovic-Savic).

Nella gara d'andata i nerazzurri si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L'Inter potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal 2016/17.