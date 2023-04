Domani a San Siro andrà in scena la sfida numero 160 tra Inter e Lazio in Serie A. Nei 159 precedenti i nerazzurri hanno collezionato 66 vittorie contro le 39 dei biancocelesti: completano il quadro 54 pareggi. Nelle ultime 9 sfide il bilancio è perfettamente in parità, con 4 successi a testa e un pareggio.