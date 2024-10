Inter e Juventus, il Derby d'Italia. Domenica pomeriggio a San Siro andrà in scena la 249esima sfida tra le due squadre, ben 182 si sono disputate nella Serie A a girone unico (dal 1929/30).

Il bilancio vede la Juventus in vantaggio con 87 vittorie, 46 pareggi e 49 successi dell'Inter. A Milano i nerazzurri hanno trionfato in 37 occasioni: in vista della sfida di San Siro.