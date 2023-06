Sta per andare in archivio una Serie A 2022-2023 straordinaria e particolare, che ha visto il ruggito del Napoli Campione d'Italia e la splendida stagione della Lazio di Maurizio Sarri, che ha chiuso alle spalle dei partenopei. Due squadre del Centro-Sud che scalzano dai primi due posti della classifica le nobili del calcio italiano, Inter, Milan e Juventus. Un'eventualità che non si verificava addirittura dalla stagione 1984-85, quella del Verona di Osvaldo Bagnoli tricolore e del Torino che si prese il piazzamento d'onore. Lo ricorda Opta.

1 - Per la prima volta dalla stagione 1984/85 né Inter, né Juventus né Milan chiudono nelle prime due posizioni un campionato di Serie A (in quel caso Verona primo e Torino secondo). Inconsueto. #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 4, 2023