Sono già 111 le sfide tra Inter e Genoa in Serie A giocate e messe in archivio. Il bilancio è di 58 vittorie nerazzurre, 31 pareggi e 22 successi del Grifone. L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide in campionato contro i rossublu, vincendo tutte le ultime nove partite andate in scena a San Siro. I nerazzurri hanno inoltre registrato sette clean sheet consecutivi in casa contro il Genoa in campionato.