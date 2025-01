Sono 27 i precedenti in Serie A tra Inter e Venezia, avversari domenica pomeriggio al Penzo. I nerazzurri conducono il bilancio con 15 vittorie, con sei pareggi e sei successi arancioneroverdi a completare il quadro. Questa sarà inoltre la terza volta in cui le due squadre si affronteranno in campionato con più di 25 punti di distacco in classifica (26 al momento), dopo il 27 gennaio 2002 (31 punti di differenza, 1-1 al Penzo) e il 22 gennaio 2022 (distacco di 32 punti, 2-1 per i nerazzurri al Meazza).