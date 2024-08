L'Inter intende confermare quello che è un trend positivo speciale al debutto interno in campionato. Nelle ultime 11 stagioni di Serie A la formazione nerazzurra, infatti, non ha mai perso la prima partita casalinga, con nove successi nel parziale, inclusi gli ultimi cinque incontri. Per trovare l'ultima sconfitta interna alla prima stagionale a San Siro bisogna risalire al settembre 2012, quando l'Inter all'epoca allenata da Andrea Stramaccioni fu battuta per 3-1 dalla Roma di Zdenek Zeman.