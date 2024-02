Quella di mercoledì sera sarà la 126ª sfida tra Inter e Atalanta in Serie A. I nerazzurri di Milano conducono con 67 successi a 24, con 34 pareggi a completare il quadro. L’Inter è inoltre rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Dea in campionato, vincendo le ultime tre partite. La banda di Inzaghi ha inoltre vinto le ultime sette gare casalinghe di campionato e nelle ultime tre partite ha segnato quattro gol: non accadeva dal 1947.