Lautaro Martínez proverà contro il Torino a rompere il digiuno e a scrivere un altro record. Il Toro, autore di 9 gol in gare casalinghe e di 14 reti in trasferta, potrebbe diventare solo il terzo giocatore dell’Inter ad andare in doppia cifra di gol sia in casa che fuori casa in una singola stagione di Serie A TIM a partire dal 2000 ad oggi, dopo Mauro Icardi nel 2017/18 (16+13) e Zlatan Ibrahimovic nel 2008/09 (13+12).