Mario Hermoso si allontana dall'Inter e dalla Serie A. Il futuro del difensore dell'Atletico Madrid con il contratto in scadenza, e accostato anche al club nerazzurro per la prossima stagione, sarà in Premier League. La stampa britannica e spagnola sono concordi: Hermoso è vicinissimo a firmare con l'Aston Villa, dove si trasferirà a parametro zero.

