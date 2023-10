Un'alta rete, l'undecisima in campionato e la dodicesima totale in stagione considerando quella realizzata in Champions League, per capitan Lautaro Martínez. Il Toro, come riportato da Opta, è uno dei due giocatori dei maggiori cinque campionati europei ad aver già segnato più di 10 gol in questa stagione: 11, meno solo di Serhou Guirassy.

