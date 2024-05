Lautaro Martínez e Marcus Thuram hanno preso parte rispettivamente a 27 gol e 20 gol in questo campionato: 24 reti e tre assist per il capitano nerazzurro, 13 reti e sette assist per l'attaccante francese.

Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre soltanto in altre due stagioni l’Inter contava almeno due giocatori con 20 partecipazioni attive.