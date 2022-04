Alessandro Bastoni (totale di 114' in campo) e Nicolò Barella (77') sono scesi in campo nella sconfitta dell' Italia contro la Macedonia del Nord , costata l'eliminazione dai Mondiali. Bastoni ha disputato uno scampolo di gara anche nella sfida vinta dagli azzurri per 3-2 contro la Turchia .

Sono stati 10 i nerazzurri scesi in campo con le rispettive nazionali durante la sosta, per un totale di 1.375 minuti disputati : Barella , Bastoni , Calhanoglu , Sanchez e Vidal hanno detto addio al sogno di partecipare ai Mondiali, con le eliminazioni di Italia , Turchia e Cile . Formalità per l' Argentina di Correa , già qualificata a Qatar 2022. Amichevoli internazionali invece per Perisic, Skriniar, Dumfries e Dzeko .

Stesso destino degli azzurri per Hakan Calhanoglu, in campo in totale per 167 minuti. Match intero nella sconfitta per 3-1 contro il Portogallo nella semifinale dei playoff, poi in campo con la fascia da capitano - ereditata da Yilmaz - nell'amichevole contro l'Italia.

Joaquin Correa ha giocato 64' nella prima delle due partite disputate dall'Argentina: 3-0 contro il Venezuela, con la Seleccion già qualificata ai Mondiali. Chi non ha trovato la qualificazione a Qatar 2022 è stato il Cile: Alexis Sanchez (due partite intere) e Arturo Vidal (totale di 171 minuti) hanno disputato da titolari le due partite della Roja. Sconfitte decisive, contro Brasile (4-0) e Uruguay (2-0).

Per quanto riguarda le amichevoli, Denzel Dumfries e Milan Skriniar hanno fatto il pieno di minuti. L'esterno olandese ha partecipato alla vittoria per 4-2 sulla Danimarca e ha contribuito con l'assist all'1-1 contro la Germania. Per Skriniar sconfitta per 2-0 sulla Norvegia e vittoria per 2-0 sulla Finlandia. Ivan Perisic in campo con la Croazia: 73 minuti contro la Slovenia (1-1) e un tempo nella vittoria per 2-1 sulla Bulgaria. Infine Edin Dzeko, unico calciatore nerazzurro a segno: 90' nella sconfitta con la Georgia, 34' da subentrato con il Lussemburgo, con il gol vittoria (1-0).