Con il match vinto contro il Porto, l'Inter porta a tre le vittorie casalinghe consecutive senza subire gol. È la prima volta in assoluto in Champions League. La squadra nerazzurra complessivamente in questa stagione ha mantenuto la porta inviolata in 7 delle 12 gare ufficiali da inizio 2023: nessuna squadra italiana ha collezionato così tanti clean sheet in tutte le competizioni.