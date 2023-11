In virtù della firma messa nel tabellino marcatori in Bologna-Torino 2-0, Giovanni Fabbian è diventato il centrocampista più giovane, essendo nato il 14 gennaio 2003, con almeno due gol in Serie A in questa stagione. Nel complesso, solo Matias Soulé (aprile 2003) è più 'piccolo' di lui tra i giocatori con più di due reti all'attivo in questo campionato. Lo riporta Opta.