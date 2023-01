Con Romelu Lukaku acciaccato e Joaquin Correa che continua a non convincere, la coppia d'attacco a cui si affiderà Simone Inzaghi contro il Verona sarà molto probabilmente composta da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Un duo che sta regalando le maggiori garanzie al tecnico piacentino in questo campionato: grazie al bosniaco e all'argentino, infatti, la squadra nerazzurra è l'unica che conta due giocatori con almeno sette gol segnati: 8 il Toro, 7 il Cigno, il centravanti più prolifico in Serie A da inizio novembre con 4 reti all'attivo.