Denzel Dumfries è stato protagonista di uno straordinario avvio di stagione, sia con la maglia dell'Inter che con quella della Nazionale olandese. L'esterno nerazzurro oggi è stato protagonista della vittoria contro l'Irlanda con un rigore procurato e con l'assist per il gol del 2-1. E i suoi numeri con la maglia degli Oranje sono incredibili: dall'inizio del 2022, l'interista è stato protagonista di ben 12 reti olandesi (3 realizzate a cui si aggiungono 9 assist), almeno quattro in più di ogni altro calciatore.

12 – Since the start of 2022 Denzel Dumfries was involved in 12 goals for @OnsOranje (3 goals, 9 assists), at least four more than any other player. Thunderous. pic.twitter.com/RIGmYCv5zw