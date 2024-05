L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in 21 match in un singolo campionato per la prima volta nella sua storia in Serie A TIM. Nelle ultime due giornate di campionato, contro Lazio e Verona, i nerazzurri potrebbero anche eguagliare e superare il record assoluto di clean sheet in una stagione nella storia del torneo.

Il record di clean sheet è di 22, stabilito dal Milan nel 1993/94 ed eguagliato dalla Juventus nel 2013/14, 2015/16 e 2017/18.