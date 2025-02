I calci piazzati costruiscono episodi che, in partite come quella di stasera tra Juventus e Inter, possono rivelarsi decisive nell'economia dell'incontro. Il sito ufficiale dei bianconeri, nel reparto statistiche dedicato al derby d'Italia, ha ricordato un dato interessante: "Da una parte l’Inter è la formazione che ha segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato (17) in questo campionato, dall’altra la Juventus è quella che in percentuale ha subito più reti da calcio da fermo (43% - 9/21)". Dunque un fattore da non sottovalutare.