Solo contro il Milan (quattro) e Sampdoria (quattro), Joaquín Correa ha realizzato più gol che contro il Bologna (tre) in Serie A. Quella rossoblu, inoltre, potrebbe anche diventare la prima squadra contro cui El Tucu segna con tre maglie diverse in Serie A: contro gli emiliani l'argentino è già andato in gol con indosso quelle di Lazio e Sampdoria.