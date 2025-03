Vittoria rocambolesca non senza difficoltà per l'Inter che ieri sera, contro il Monza, ha ottenuto un successo in rimonta e al cardiopalma. Da un doppio svantaggio iniziale al 3-2 finale che fotografa la prova di forza della squadra di Inzaghi, che contro i cugini brianzoli ha effettuato ben 30 tiri, un numero di conclusioni da record per una squadra in una partita di questa Serie A, fa sapere Opta che poi aggiunge una chicca: i campioni d'Italia non registravano almeno 30 tiri in una gara di campionato da oltre 2 anni, dal 28 gennaio 2023, partita giocata contro la Cremonese.