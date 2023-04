Guillermo Ochoa, sin dal suo arrivo in Italia, più di una volta ha fatto parlare di sé per il gran numero di parate compiute, che hanno aiutato la Salernitana a rimanere sopra la linea di galleggiamento in classifica. Ma quest'oggi, contro l'Inter, il numero uno granata ha superato se stesso: Ochoa ha realizzato infatti ben 10 parate, un record per questa stagione di Serie A al pari di Ionut Radu che quando vestiva la maglia della Cremonese aveva fatto lo stesso numero di interventi contro la Roma.