La prima stagione di Marcus Thuram con la maglia dell'Inter è per ora di altissimo spessore. Il francese, con quello di stasera a Salerno, è il calciatore che ha servito più assist in questo campionato, ben quattro. Si tratta inoltre del primo giocatore in grado di fornire 4 passaggi vincenti nelle prime 7 presenze con l'Inter in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05).