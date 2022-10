Sono 15 le sfide nelle competizioni europee tra Inter e Barcellona, pronte ad affrontarsi otto giorni dopo la vittoria per 1-0 dei nerazzurri a San Siro con rete di Calhanoglu. Il bilancio delle sfide con i blaugrana è a favore dei catalani: in Champions League l'Inter ha battuto il Barça in due occasioni. Nella gara d'andata della scorsa settimana e per 3-1 a San Siro nella semifinale d'andata della Champions, giocata nel 2010 che ha regalato il Triplete al Biscione. In Champions si contano 11 confronti, con un bilancio di 6 vittorie catalane, 2 nerazzurre e 3 pareggi.