Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso del prossimo turno di campionato potrebbero essere raggiunti alcuni record, compreso quello che riguarda Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, in Samp-Inter di lunedì sera, proverà a sfornare il 50esimo assist in Serie A: ne serviranno due a Marassi all'ex Milan per arrivare alla cifra tonda.