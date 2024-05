Tra i pilastri dell'Inter della seconda stella c'è anche Hakan Calhanoglu. Il turco sabato sera ritroverà sulla sua strada l'Hellas Verona, squadra alla quale ha rifilato 3 gol in Serie A. In questa stagione Calha è inoltre uno dei cinque centrocampisti che hanno realizzato almeno 13 gol nei cinque grandi campionati europei in corso. Numeri da top player.