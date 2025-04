Hakan Calhanoglu si dimostra sempre più prezioso per il gioco dell'Inter, ma anche sul piano realizzativo. Nella semifinale d'andata di Coppa Italia il numero 20 nerazzurro ha infatti messo a segno il suo decimo gol stagionale in tutte le competizioni, raggiungendo per la terza volta in carriera la doppia cifra realizzativa nei Top 5 campionati europei.

La rete al Milan ha ovviamente un sapore speciale per il turco, arrivato a quota quattro reti da fuori area in questa stagione (più di qualsiasi altro giocatore in Serie A tra tutte le competizioni): Calha ha già segnato tre volte contro la sua ex squadra, ma quella siglata nell'ultimo derby coincide anche con la prima rete su azione rifilata ai cugini. Le due precedenti erano arrivate entrambe su calcio di rigore in campionato.