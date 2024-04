Nicolas Viola è l'uomo in più del Cagliari a partita in corso. Lo dicono i numeri, che incoronano il centrocampista come giocatore più decisivo della rosa di Claudio Ranieri partendo dalla panchina con quattro gol realizzati in questo campionato. Il colpo di testa vincente da tre punti contro l'Atalanta di domenica scorsa gli ha permesso di diventare il cagliaritano con più reti da subentrato in una singola stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. Più in generale, l’ultimo centrocampista dei rossoblu che ha messo a segno più marcature in un singolo massimo campionato è stato Radja Nainggolan, sei nel 2019/20.