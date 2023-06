In otto anni e mezzo di permanenza all'Inter, Marcelo Brozovic, destinato a raggiungere Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, ha messo insieme due record statistici rilevanti per quel che riguarda la Serie A, ricordati da Opta: il croato ha infatti effettuato il maggior numero di passaggi arrivando a quota 14.585 e anche il maggior numero di tocchi di palla, ben 20.403.

