Salterà questo match per squalifica Marcelo Brozovic, e sarà un'assenza pesantissima per Simone Inzaghi. A confortare la tesi ci sono anche i numeri: a partire dallo scorso campionato, infatti, col croato in campo i nerazzurri hanno vinto il 69% dei match (29 su 42), ottenendo 2.2 punti in media. Nei tre match senza il centrocampista croato invece, l’Inter non ha mai vinto, con due pareggi e una sconfitta.