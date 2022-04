In sei delle ultime otto gare di campionato l'Inter ha sempre vinto, mentre l’ultimo pareggio tra le due squadre risale al 19 settembre 2017. Il Bologna, inoltre, non ha strappato i tre punti in nessuna delle ultime 15 partite casalinghe in campionato contro i nerazzurri (3N, 12P) e in questo parziale solo una volta non ha incassato un gol (lo 0-0 dell’agosto 2010). L'ultima volta che i rossoblù hanno sconfitto l’Inter al Dall’Ara in Serie A era il 10 febbraio 2002: in quell'occasione fu 2-1 per i padroni di casa con le reti di Pecchia e Zauli.