La Lazio evoca dolci ricordi ad Alessandro Bastoni: l'unica partita in cui ha sia segnato che fornito un assist in Serie A è stata a San Siro proprio contro i biancocelesti, nel gennaio del 2022. Il difensore dell’Inter inoltre ha già servito tre passaggi vincenti nel torneo in corso e non ha mai fatto meglio in una singola stagione nella competizione.