Hakan Çalhanoglu, oltre ai tanti gol continua a confermarsi come maestro nell’arte dell’assist. Contro la Lazio, il turco è una garanzia: quattro passaggi vincenti, un record personale.

Sono ottimi anche i numeri di Alessandro Bastoni nei match giocati con i capitolini: l’unica partita in cui ha sia segnato che fornito un assist in Serie A è stata al Meazza contro la Lazio nel gennaio 2022. Il difensore dell’Inter inoltre ha già servito tre passaggi vincenti nel torneo in corso, non ha mai fatto meglio in una singola stagione nella competizione.