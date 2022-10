Sono solo tre i centrocampisti dei maggiori cinque tornei europei in grado di fornire più di 15 assist dall’inizio della scorsa stagione in campionato: il laziale Sergej Milinkovic-Savic (18), Kevin de Bruyne del Manchester City (17), e l'interista Nicolò Barella (16, 12 nella Serie A 21/22 e quattro in quella in corso). Il numero 23 nerazzurro in questo parziale ha registrato un passaggio vincente anche al Franchi, nel match vinto dall’Inter 3-1 nel settembre 2021.