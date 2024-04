Per Nicolò Barella quella contro il Cagliari sarà sempre una partita speciale. Il centrocampista sardo ha giocato le sue prime 100 partite di Serie A proprio con i rossoblu e da quando veste il nerazzurro ha praticamente sempre fatto male alla sua ex squadra: oltre al classico gol dell'ex in Sardegna nell'anno dello scudetto di Conte, il 23 nerazzurro vanta anche 4 assist vincenti contro il 'suo' Cagliari: contro nessun'altra squadra ne conta così tanti.