Nicolò Barella ha messo in carniere un'altra partita di atlissimo livello contro l'Atalanta. Il centrocampista nerazzurro ha anche scoccato un assist fondamentale per lo 0-2 siglato da Lautaro Martinez.

Secondo una statistica sottolineata da InterData, il centrocampista azzurro è il giocatore che ha servito più passaggi vincenti (6) a Lautaro Martinez in tutte le competizioni a partire dalla passata stagione.

Since last season in all competition, Nicolo Barella is the player with most assists (6) to Lautaro Martinez. pic.twitter.com/Fm6vjz6lM3