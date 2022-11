La sconfitta inaspettata al debutto Mondiale dell'Argentina, sorpresa 2-1 da un'Arabia Saudita organizzata in maniera magistrale a livello tattico, ferma la striscia di risultati utili consecutivi della Scaloneta a quota 36. Uno in meno della serie di imbattibilità realizzata dalla Nazionale italiana di Roberto Mancini, che quindi mantiene il record. Una magra consolazione in un finale di 2022 da dimenticare per gli azzurri, che stanno vedendo Qatar 2022 da casa.