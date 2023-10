L'incornata contro il Bologna per Francesco Acerbi vuol dire anche primo gol in campionato con la maglia dell'Inter. L'unica rete nerazzurra del difensore era infatti era arrivata nella sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Parma nella scorsa stagione. Acerbi non realizzava un gol in Serie A dal 30 aprile 2022, quando andò in rete in uno Spezia-Lazio.