Grande avversario in Italia '70 e di quella finale che più volte lo stesso portiere definì 'una grande sconfitta personale' per via dell'esclusione dall'undici titolare, Dino Zoff è stato interpellato dal Corriere della Sera per parlare di Pelé, O Rei venuto a mancare qualche giorno fa. Tra i vari ricordi, l'ex numero uno della Nazionale italiana però non ha dubbi: non cercate l'erede.