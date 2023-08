Gianfranco Matteoli ha vestito in carriera oltre 100 volte sia la maglia dell'Inter che quella del Cagliari. Ai microfoni de La Nuova Sardegna, il doppio ex protagonista tra anni '80 e '90 nella nostra Serie A e oggi osservatore per i settori giovanili nerazzurri ha parlato della sfida in programma lunedì sera alla "Sardegna Arena". Indicando i nerazzurri come nettamente favoriti, Matteoli parla anche del mercato che, a sua detta, ha rinforzato notevolmente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi: "Quando si affronta una formazione fortissima come quella nerazzurra bisogna giocare al massimo.., Direi che è una delle squadre da battere. Era già forte nella passata stagione, tanto da riuscire ad arrivare alla finale di Champions, e ora si è pure rinforzata. Ha una rosa di prim’ordine, e se arriva davvero anche Pavard sarà ancora più forte".

Matteoli ha parlato anche di Gaetano Oristanio, che giocherà il suo terzo match con la formazione sarda proprio contro l'Inter dopo essere cresciuto nelle giovanili nerazzurre anche sotto l'occhio dell'ex centrocampista: "Oristanio lo conosco benissimo, lo seguo dai tempi delle giovanili. Per me ha un grande futuro, a Torino è stato bravo ma credo che crescerà ulteriormente e possa davvero diventare la grande sorpresa del Cagliari".