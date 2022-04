Nel giorno di Inter-Roma, Roberto Vecchioni racconta la passione degli interisti per José Mourinho. "Per noi interisti dentro, Mourinho è stato tutto! - dice a SportWeek - Era la madre e il padre, la moglie e i figli, il cane e il gatto... Nel 2010 non c'era altro per noi. Lo avevamo in testa per tutta la settimana. Avevamo del nostro allenatore portoghese un concetto così alto e così pieno che arrivavamo a pensare che quando perdeva lo faceva apposta. Quando stavamo pareggiando non ci perdevamo d'animo, ci dicevamo 'tranquilli che adesso Mou mette 5 attaccanti e vinciamo'. E così faceva. La sua Inter chiudeva le partite con 5 attaccanti".

Vecchioni racconta di aver conosciuto Mourinho, il portoghese lo accolse canticchiando "Luci a San Siro". Secondo il cantautore, "il suo triplete resta un'impresa impossibile da rifare". Il giorno della finale di Madrid "è uno dei giorni sottolineati sul calendario della mia vita. La laurea, il mio matrimonio, i miei figli, la mia vittoria di Sanremo... e la finale di Madrid sono i momenti fondamentali della mia esistenza".