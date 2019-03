"Icardi no, Nainggolan sì. Il belga, fuori dal 6 marzo a causa di una distrazione al polpaccio sinistro, ieri si è presentato ad Appiano per svolgere un allenamento extra in vista della ripresa della squadra fissata per oggi". Lo puntualizza Tuttosport, che dunque mette in contrapposizione la voglia di esserci del Ninja con la scelta dell'ex capitano di restarsene a casa. "Nainggolan ha vissuto una stagione travagliata, ha convissuto con diversi infortuni che ne hanno condizionato il rendimento - si legge -. Spalletti spera di averlo, se non al top, almeno in buona forma per il finale di stagione". Aumentano le chance di vederlo nell'elenco dei convocati contro la Lazio.

VIDEO - "CABEZAZO" DI VECINO, URUGUAY AVANTI IN THAILANDIA