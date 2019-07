Anche Tuttosport, sul fronte Lukaku, conferma: "Di certo qualche nuovo contatto la prossima settimana ci sarà, anche perché sabato 20 luglio, in quel di Singapore, proprio il Manchester United sarà la prima rivale dell’Inter nella tournée asiatica che scatterà martedì 16 - si legge -. Forse anche per questo, l’ad Beppe Marotta, lasciando Lugano dopo aver presenziato alla conferenza di Handanovic per la gara di oggi, si è voluto mostrare positivo: «Sono ottimista su tutto - ha sorriso -. Su Lukaku? Su tutto in generale. Di sicuro completeremo la squadra e lo faremo in fretta». Chi se lo augura, oltre a Conte e Lukaku, è anche Dzeko. Il centravanti bosniaco da una settimana lavora senza sorriso a Trigoria. Da tempo ha detto sì all'Inter e lo ha comunicato al club giallorosso che ha sì ammesso la trattativa con la società nerazzurra, ma al tempo stesso ha legato la partenza dell'attaccante sia a una valutazione congrua secondo il suo punto di vista (al momento, 18 milioni), sia all'individuazione sul mercato di un sostituto. La scorsa settimana le parti hanno ricominciato a trattare e la forbice fra domanda e offerta si è ridotta a 6 milioni: 18, come detto, la richiesta giallorossa, 12 la proposta nerazzurra.

Conte si augura che nei prossimi giorni l’Inter alzi l’asticella per chiudere la trattativa e avere Dzeko con sé in Asia".

VIDEO - NERAZZURRI AL LAVORO A LUGANO, LE IMMAGINI DALL’ALLENAMENTO