Riccardo Trevisani interviene dagli studi di Pressing per un'analisi del momento vissuto dall'Inter e in generale sulla corsa scudetto. "Il Napoli nelle prossime farà meglio, come risultati, rispetto alle ultime partite. In più ha il calendario favorevole e non fa le Coppe. Per me è favorito il Napoli. L'Atalanta? In casa si ferma tutte le settimane, non ha mai vinto nel 2025. La pressione ce l'ha anche l'Atalanta, se la soffrono le big che sono abituate, figurati se non la soffre l'Atalanta che non lo è".

Quanto agli episodi da moviola di Napoli-Inter, Trevisani fa un appunto a Dumfries per il "mani" in area nerazzurra (anche se Cesari nella moviola spiega che per regolamento non è mai rigore). "Nella maggior parte dei casi i difensori si oppongo con le braccia dietro al corpo. La palla avrebbe preso il corpo, ma gli sconsiglierei di girare ancora così, perché altrimenti ti fischiano rigore. McTominay? La direzione della palla non è pericolosa, ma li hanno dati tutti questi rigori e non lo puoi non dare. L'Inter ha preso rigore per il pugno di Sommer a Nzola che è anche meno di questo".

Riguardo all'andamento dell'Inter, Trevisani sposa l'idea di andare avanti in tutte le competizioni. "L'anno scorso li vinceva, quest'anno va così, ma non vedo il problema degli scontri diretti. Vedo una squadra stanca, che credo giocherà 60 partite complessivamente, augurandole di arrivare ai quarti di Champions. Ma cosa bisogna fare? Auto-eliminarsi dalla Coppa Italia come ha fatto il Napoli, oppure arrivare in fondo e vedere dove le energie ti portano? Io sarei sempre orgoglioso se la squadra per cui tifo è avanti in tutte le competizioni".