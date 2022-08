E arbitri a parte? "Non è cambiato tanto, bisogna aspettare che vadano tutti in forma".

Da ex attaccante, perché si segna così poco in A? "Perché danno meno rigori".

Pochi gol in Serie A in queste prime due giornate. La Gazzetta dello Sport interpella Luca Toni per discutere dell'argomento.

La partenza anticipata e una preparazione compressa possono aver inciso?

"La preparazione conta, bisogna vedere i carichi di lavoro, programmati per esigenza. Servono due o tre gare di assestamento".

Sabato c’è Juve-Roma. Ha letto dei 9 palloni toccati da Vlahovic contro la Samp?

"Ho fatto la domanda ad Allegri. La cosa strana è che in un 4-3-3 la sola punta è Vlahovic e abbia toccato pochi palloni. Capisco che forse la squadra non lo serve, ma lui è un killer in area ma deve migliorare nell’aiutare nella manovra. Se per più gare si ripete questo dato, ci sarà da riflettere".

L’Inter è il contrario, per come si trovano Lukaku e Lautaro?

"L’Inter ha un attacco atomico. Però l’Inter ha tutti gli effettivi mentre la Juve ha tanti infortuni fra cui tre pezzi da novanta come Di Maria, Pogba e Chiesa".

Su 13 gol dell’ultimo turno, soltanto uno è stato segnato da italiani. Il malato è grave?

"Con il decreto crescita arrivano molti stranieri in Italia, i club devono far tornare i conti, ma è anche un problema per Mancini che ha sempre meno gente".