Ancora un gol, ancora una prestazione meravigliosa di Marcus Thuram quella di ieri del francese contro il Milan. Performance che non è passata inosservata neanche oltr'Alpi e anche in Francia, terra del numero nove nerazzurro, ne celebrano le gesta. "L'internazionale francese, marcatore nel derby largamente dominato dai nerazzurri, continua nel suo debutto idilliaco in nerazzurro" si legge su L'Equipe che titola: "L'inarrestabile Thuram".

Il quotidiano francese inoltre ricorda il bizzarro episodio accaduto proprio a San Siro in occasione dell'euromatch tra Inter e Borussia Moenchengladbach, quando l'attaccante - all'epoca in forza al club tedesco -, reo di aver dimenticato i documenti, dovette dimostrare la sua identità con l'ausilio di Google. Un 'incidente' di percorso che ad oggi risulta piuttosto impensabile.